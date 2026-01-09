Funaro: "Il nostro auspicio è quello di una riduzione dei tempi. Sono lavori complessi, ma Il cronoprogramma sta andando avanti"

La sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine dell'evento di presentazione del libro dell'architetto Massimiliano Fuksas tenutosi al Teatro Nazionale, ha parlato anche della questione Franchi.

L'andamento dei lavori

“Le imprese stanno rispettando l'ultimo cronoprogramma che abbiamo presentato - ha detto la sindaca all'Ansa - dunque, per quel che riguarda le tempistiche della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, ad oggi siamo su ciò che è stato annunciato. Quindi con un primo lotto completato nel 2027 e il completamento generale entro il 2029”.

Riduzione dei tempi

La prima cittadina di Firenze ha poi continuato: "Ricordo che dopo l'ultima variante e dopo che abbiamo presentato il cronoprogramma, abbiamo previsto ed inserito anche la possibilità dei premi di accelerazione dei lavori, se i tempi dovessero accorciarsi. Ovviamente il nostro auspicio è quello di una possibile riduzione dei tempi, ma ad oggi ci siamo nelle tempistiche che ci siamo dati. Sono lavori complessi, ma nonostante questo ad oggi ci hanno fatto vedere che il cronoprogramma sta andando avanti. Stanno lavorando anche sulla parte dell'area esterna dove poi ci saranno tutti i sottoservizi nuovi, oltre al lavoro per l'allargamento del cantiere dopo lo spostamento del mercato che permetterà di far arrivare anche tutte le travi da montare poi in acciaio, per cui si inizierà a vedere anche un'evoluzione importante dei lavori. Dopo il sopralluogo di oggi, ovviamente, seguiranno altri sopralluoghi".