B. Johnson: “Fiorentina compatta in difesa, De Gea punto di forza. Viola squadra di valore, sarà una partita difficile”

Alla conferenza stampa della vigilia di Crystal Palace-Fiorentina, sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League, ha parlato anche il gallese Brennan Johnson, attaccante dei rossoblu, ex Tottenham, arrivato al club rossoblu durante il mercato di riparazione.

‘La Fiorentina sta facendo bene, mi piacerebbe segnare ma…’

“Ovviamente mi farebbe piacere segnare domani, ma adesso la cosa più importante è dare tutto, perché da qui in avanti saranno tutte partite decisive. La Fiorentina è una squadra di valore, molto ben messa in campo. Conosco bene Solomon, che ha attraversato qualche problema fisico, e conosco anche Paratici. La Fiorentina è molto compatta in difesa e sa ripartire bene, non ci aspettiamo certo una partita semplice. Anche in campionato stanno facendo bene, quindi sarà una sfida difficile. De Gea? È un portiere di altissimo livello, con grande esperienza, e rappresenta sicuramente uno dei principali punti di forza della Fiorentina”.

’Ogni giocatore qui darebbe tutto per vincere’

“Essere indicati come una delle squadre candidate al successo, comunque, ci trasmette soprattutto fiducia. A mio avviso intorno alla squadra, e anche all’interno dello spogliatoio, si respira un’ottima atmosfera. Ogni giocatore darebbe tutto per vincere, ed è un aspetto che forse non viene evidenziato abbastanza. Da quando sono arrivato, anche nei momenti in cui i risultati non erano dei migliori, ho sempre trovato un gruppo splendido: se restiamo compatti possiamo crescere anche dalle ultime partite. So di poter fare ancora meglio, ma mi sto divertendo e mi sto adattando a ruoli diversi. Inoltre i compagni mi hanno dato una grande mano a inserirmi Il nostro stadio è straordinario e l’atmosfera che si crea è bellissima. Se riusciremo a esprimerci al meglio, con il sostegno del pubblico, potremo fare una buona partita”.