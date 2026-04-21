Trevisani: "La Fiorentina dovrebbe cambiare portiere: De Gea non esce mai, è un problema. Gud, che delusione"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto a Lecce, il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto a Cronache di Spogliatoio. In particolare, è stato molto severo con David De Gea: “La Fiorentina ha preso l'ennesimo gol di testa, perché non esce il portiere. Anche Ndour ha evidenti responsabilità, ma un portiere che non esce mai… è un problema. Fossi nel club, verso la prossima stagione, cambierei tante cose portiere compreso”.

“Fiorentina? Poco da salvare, cederei anche De Gea: è un problema”

Come si imposta il futuro del club? “La squadra deve essere costruita intorno a un centrocampista in particolare, Fagioli. Non c'è molto altro da salvare, in ogni caso… Dodô, Parisi e Solomon sono calciatori validi”.

“Gudmundsson è la mia più grande delusione”

Su Gudmundsson: “Lui è la mia più grande delusione della Fiorentina. Al Genoa ha reso molto bene, era difficile replicare quel rendimento… però non mi aspettavo neanche questa roba qua. Non fa un passaggio, perde tantissimi palloni e ha gestito il possesso in modo atroce”.