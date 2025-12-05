Gosens aggregato: non è a disposizione, ma resta al fianco della Fiorentina

La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Mister Paolo Vanoli ha chiamato anche il difensore Robin Gosens, che però non è nelle condizioni adatte per scendere in campo.

Gosens “aggregato”: facciamo chiarezza

Come si spiega? Il club ha aggiunto la specifica in fondo alla lista dei giocatori “Aggregato: Robin Gosens”. Insomma, il tedesco non scenderà in campo, ma ha comunque voluto esprimere tutta la sua vicinanza ai compagni: sarà insieme alla squadra in questo momento così difficile.