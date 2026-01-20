Le ultime ore di Dzeko in viola. L'attaccante ha trovato la via preferita e la Fiorentina...

Edin Dzeko sta per lasciare la Fiorentina. Qualora il trasferimento fosse a titolo definitivo, la sua sarebbe un'avventura davvero breve in viola.

Dzeko ha trovato la sua via

Il giocatore ha praticamente già trovato un accordo per trasferirsi allo Schalke 04 in Germania: l'obiettivo è quello di riportare la squadra di Gelsenkirchen a ritornare in Bundesliga (attualmente gioca nella B tedesca).

Il peso dell'ingaggio

Lo Schalke e la Fiorentina sono in contatto tra di loro. L'obiettivo primario della squadra viola è quella di togliersi in toto il peso del suo ingaggio da qui fino alla fine della stagione. Comunque sia il giocatore è arrivato a parametro zero in estate, quindi non ci sarebbero perdite da questo punto di vista.