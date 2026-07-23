Fiorentina, ecco l'occasione per l'esterno, il recente colloquio del club viola
Matteo Cancellieri
Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, tratta sia nomi di livello che giocatori che possono completare la batteria degli esterni offensivi.
Cancellieri? Un'occasione
In questa seconda categoria possiamo inserire Matteo Cancellieri della Lazio. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza il prossimo anno e rappresenterebbe, pertanto, la classica occasione di mercato.
Il colloquio con gli agenti
Il Corriere dello Sport-Stadio, a tal proposito, scrive stamani che la Fiorentina di lui ne ha parlato recentemente coi suoi agenti.
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