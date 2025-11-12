Guberti: "La priorità è la crescita dei ragazzi, se poi seguiranno i risultati tanto meglio. Futuro? Mi piacerebbe la Primavera"

L'allenatore della Fiorentina Under 17 Stefano Guberti è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Non stiamo parlando di obiettivi di squadra, siamo un settore giovanile e la classifica non deve essere la priorità. Prima di tutto, c'è la crescita mentale e tecnica dei ragazzi. Poi, se dovessero seguire anche traguardi e risultati dal campo, tanto meglio”.

“Nessun obiettivo, prima di tutto la crescita dei ragazzi”

“L'aspetto mentale è pesantissimo su come cresce un ragazzo. Non è un qualcosa di facile da allenare, ma è alla base di tutto. Quello che c'è di più complicato è entrare nella testa dei ragazzi, convincerli. Chi ha fatto il mestiere dell'allenatore, sotto alcuni punti di vista, ha letture diverse. Perché ha vissuto determinate esperienza. Può sembrare presuntuoso ma è così. A volte capisco alcune piccolezze negli occhi dei ragazzi, perché magari le avevo anche io alla loro età. Tutto questo fa la differenza”.

“Futuro? Mi piacerebbe la Primavera. E poi chissà”

Come va l'atmosfera in spogliatoio? “I ragazzi sono molto diversi rispetto a qualche tempo fa, adesso è più difficile. Sto facendo un percorso che mi aiuterà tantissimo. Cosa voglio fare in futuro? Magari allenare la Primavera della Fiorentina, mi farebbe molto piacere. Poi chissà… un giorno vorrei salire tra i grandi”.