AIA verso il commissariamento, Zappi non è più presidente: "Promossa riflessione articolata"

Si è svolto oggi il consiglio federale che ha ufficializzato la decadenza del ruolo di Antonio Zappi da presidente dell'AIA, associazione che sembra andare verso il commissariamento. Questo il comunicato ufficiale: “Il Comitato Nazionale rende noto che il Consiglio Federale ha ratificato in data odierna la decadenza dalla carica di Presidente dell’AIA di Antonio Zappi. Nel rispetto delle determinazioni assunte dagli organi competenti e delle procedure che hanno condotto a tale esito, il Comitato Nazionale rivolge un ringraziamento ad Antonio Zappi per l’impegno profuso nel corso del mandato e per il lavoro svolto nell’interesse dell’Associazione, riconoscendone le grandi qualità umane e professionali”.

Zappi non è più il presidente dell'AIA

“Durante il Consiglio Federale, il Comitato Nazionale ha rappresentato la propria disponibilità ad affrontare il percorso elettorale, presentando al contempo una proposta ispirata esclusivamente da un profondo senso di responsabilità nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri e dell’intero sistema calcistico nazionale. L’AIA sta attraversando una fase particolarmente complessa e delicata, nella quale le recenti vicende hanno inevitabilmente inciso sulla serenità dell’ambiente associativo e sulla stabilità della programmazione tecnica. In tale contesto, il Comitato Nazionale ha ritenuto doveroso promuovere una riflessione ampia e articolata, finalizzata a garantire continuità gestionale, equilibrio istituzionale e condizioni di maggiore serenità per il futuro dell’Associazione”.

“Riflessione articolata per continuità gestionale e serenità”

“Ogni iniziativa intrapresa è stata ispirata unicamente dalla tutela dell’interesse generale del sistema arbitrale, con l’obiettivo di preservare il lavoro degli arbitri, delle strutture tecniche e la regolarità della prossima stagione sportiva. L’AIA rappresenta un patrimonio fondamentale del calcio italiano e richiede, in questa fase, il massimo impegno volto a garantire equilibrio e pieno rispetto delle istituzioni. Si precisa inoltre che, con riferimento ai dati economici definitivi relativi all’esercizio 2025, il budget assegnato all’AIA è risultato pienamente rispettato, senza alcuno sforamento e con il conseguimento degli obiettivi di bilancio deliberati dal Consiglio Federale della FIGC, smentendo così le ricostruzioni inesatte e fuorvianti diffuse da alcune fonti giornalistiche, rispetto alle quali si auspica una tempestiva rettifica ai sensi della normativa vigente. Con spirito di continuità, responsabilità e coesione, il Comitato Nazionale assicura la prosecuzione delle attività associative nel rispetto dei principi ordinamentali e dei valori fondanti dell’Associazione, proiettandosi con impegno e determinazione verso le future esigenze organizzative e istituzionali”.