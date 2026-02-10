Brovarone: “Vanoli non determina niente, la Fiorentina è vuota. Un delitto schierare Solomon a destra”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Toscana TV, commentando varie situazioni di casa Fiorentina, dal campo ad alcuni singoli, fino ad esprimersi su Paolo Vanoli.

‘Vanoli, delittuoso schierare Solomon a destra’

“La Fiorentina ha un vuoto caratteriale, di mentalità, e se in tre mesi Vanoli non è ancora riuscito a creare un furore… mi sembra che oltre alle urla abbia molto poco. Non lo condanno se mette un difensore in più, ma per la gestione della partita. L’errore principale è nella formazione iniziale: mettere Solomon a destra è un delitto. È l’unico giocatore che oggi determina, non é Joaquin che andava sulla propria corsia, ha bisogno di stare a sinistra e rientrare. Harrison non è male per nulla, e con l’infortunio di Gudmundsson Vanoli si è ritrovato la squadra fatta in 10’, casualmente. Vai in vantaggio, sei lanciato… invece la Fiorentina, un po’ per mancanza di fiducia e un po’ per le mosse incomprensibili di Vanoli, si ferma”.

“Siamo riusciti a dare anima ad un avversario defunto, che avrebbe potuto pareggiare già prima del gol di Maripan in più di una situazione. I cambi sono stati il colpo di grazia, poi Comuzzo non può fare quel fallo lì. Le scelte di Vanoli fanno parte di una sua mentalità, che ha nel DNA, che non è quella che necessita ora la Fiorentina, che è in un momento drammatico. I tifosi sono allo stremo delle forze, mentali e fisiche, l’ho notato nel finale della gara contro il Como in Coppa Italia mi ha colpito tanto. Il tifoso della Fiorentina non si rassegna mai, però non si può fare finta di nulla”.

‘La responsabilità dell’atteggiamento dei calciatori è dell’allenatore’

“Dodô? Il suo atteggiamento vorrebbe mandare messaggi positivi, invece ha una distrazione cronica, per lui è tutta festa, non esiste negatività. Il suo attaccamento non è concentrazione di un calciatore che deve uscire da una situazione del genere. La responsabilità di tutto questo però è dell’allenatore: i giocatori danno la sensazione di non essere compatti, consapevoli, arrabbiati, furenti e coscienti della situazione in cui è la Fiorentina, e del pericolo che stanno rischiando, in tanti aspetti sembrano ancora arroganti. Manca maturità per vestirsi con un abito nuovo, Vanoli invece non determina nulla”.

“Paratici ora deve lavorare a braccetto con l’allenatore, perché così non se ne esce, serve entrare dentro l’anima di questa squadra. Ha lavorato anni tra Juventus e Tottenham, ha esperienza e le qualità giuste. Se la Fiorentina perde a Como, per me Vanoli sarà esonerato. D’Aversa? A me non è mai dispiaciuto, alza di peso le persone, è cazzuto, è tosto. Ha fatto anche buonissime cose, non condivido l’opinione della gente su di lui, ha una personalità straordinaria. Una società forte agisce senza farsi influenzare dall’opinione dei tifosi, mai farsi intimorire”.