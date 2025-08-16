Dopo aver affrontato la Fiorentina, il Nottingham Forest si scatena sul mercato e mette le mani anche su due 'suggestioni' viola

La versione del Nottingham Forest affrontata dalla Fiorentina al City Ground non sarà quella definitiva ed anzi, Milenkovic sta per conoscere diversi nuovi compagni di squadra: il ds Edu dovrebbe portare a Nottingham infatti sia McAtee che Douglas Luiz, entrambi accostati alla Fiorentina ma dai costi proibitivi. Oltre a loro anche l'ala Hutchinson dall'Ipswich e l'attaccante Kalimuendo del Rennes. La squadra del patron greco Marinakis giocherà però in Europa League la prossima stagione e non incrocerà più la Fiorentina.