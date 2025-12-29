Cecchi: "Io avevo esultato per il mercato estivo. Vanoli? Tutti hanno svoltato cambiando allenatore, tranne la Fiorentina"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva di quanto sta accadendo alla squadra viola.

Le sue parole

“Io ero tra quelli che esultava per la campagna acquisti, ma come pensavo io che si potesse stare tra il sesto e l'ottavo posto, lo pensava anche tre quarti d'Italia. Vendere tutti? Si forse devi vendere. Ma se vendi Dodo, lui va all'Inter. Se vendi Gudmundsson, lui va alla Roma. E allora vuol dire che questi giocatori non sono quelli che dimostrano in campo”.

L'opinione su Vanoli

“Vanoli? In questo momento non è riuscito a scaldare la Fiorentina. Si è visto il cambio di marcia nelle altre panchine che hanno sostituito l'allenatore, ma l'encefalogramma a Firenze è rimasto piatto”.

Un commento sul Pisa

“Il Pisa è una squadra bella. Ha limiti enormi, ma quando scendono in campo i ragazzi nerazzurri si vede un orgoglio particolare. E' proprio una bellissima pagina di calcio”.