Vi ricordate Gerson? L'ex Fiorentina è pronto a una nuova avventura russa. E lo Zenit ha sborsato fior di milioni per acquistarlo

Nuova avventura per un ex Fiorentina che è stato protagonista in questi giorni al Mondiale per Club con la maglia del Flamengo. Sono state le ultime partite in rossonero per Gerson, centrocampista ex viola, che volerà presto in Russia, dove lo aspetta lo Zenit Sanpietroburgo.

Il club russo ha pagato la clausola di rescissione da 25 milioni presente nel suo contratto per strapparlo al Flamengo. Dopo la modesta avventura a Firenze, il brasiliano ha indossato le maglie di Roma, Marsiglia e, appunto, Flamengo.