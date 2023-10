Il Ferencvaros paga le fatiche del Franchi e si fa rimontare due gol in casa dal Debrecen ma resta primo in Ungheria

Il Ferencvaros è tornato in campo anche prima della Fiorentina in campionato: per la squadra ungherese un punto con rimonta subita in casa al rientro dalla faticosa trasferta del Franchi. Gli uomini di Stankovic hanno impattato per 2-2, andando però sul 2-0 dopo 18 minuti grazie a Marquinhos e Mmaee. Le reti di Vajda e Domingues hanno ristabilito la parità mentre nel finale il Ferencvaros è rimasto anche in dieci per il rosso a Lisztes. I biancoverdi restano comunque in testa al campionato e con una gara in meno.