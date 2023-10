Sousa in grave difficoltà a Salerno e Iervolino pensa anche a Beppe Iachini per risollevare i suoi

L'ennesimo k.o. in campionato a Monza e il penultimo posto in classifica potrebbero costare caro a Paulo Sousa, passato dal grande risolutore di problemi della Salernitana ad allenatore in difficoltà. Il presidente campano Iervolino sta pensando a eventuali sostituti e secondo Sky Sport, tra i nomi c'è anche quella di Beppe Iachini, fermo da poco più di una stagione e assente dalla Serie A dall'ultima gara alla guida della Fiorentina.