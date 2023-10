C'è un allenatore di Serie A che rischia fortemente di perdere la panchina, anche per colpa della Fiorentina

Cinque punti appena, ancora zero vittorie e appena quattro gol segnati in otto partite: il bilancio dell'Udinese di Andrea Sottil è magro a dir poco. A incrinare i rapporti tra lui e la sua società ci ha pensato anche la Fiorentina, che ha vinto a Udine per 2-0 in una partita rocambolesca, che ha evidenziato però i limiti offensivi dei friulani. A rischio dunque la sua panchina, forse anche per la ripresa del campionato.