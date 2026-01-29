Fiorentina sulle tracce di un difensore del Valencia, ma non per l'immediato. I dettagli

Secondo quanto riporta il giornalista Rudy Galetti sul proprio profilo X, la Fiorentina ha mostrato interesse per Eray Cömert, calciatore classe '98 in forza al Valencia.

Verso l'addio a parametro zero

Il difensore centrale svizzero andrà in scadenza di contratto con il Valencia a giugno 2026 e dovrebbe andarsene a parametro, col club viola che ha già richiesto informazioni aggiornate sulla sua situazione in vista di un trasferimento estivo.

Il percorso del calciatore

Comert è cresciuto nel Basilea, del quale è diventato un titolare fisso per 3 stagioni per poi spostarsi a giocare in Spagna al Valencia e passare per un anno in prestito anche dal Nantes in Francia. Lo scorso anno Comert era in prestito sempre in Liga, al Real Valladolid. Destro di piede, per lui anche 18 presenze con la Svizzera. In stagione poco spazio col Valencia, appena 7 presenze totali, con un gol segnato.