Una partita tra alti e bassi quella dell'arbitro Artur Dias, direttore di gara della finale di Conference League. Mancano diversi cartellino gialli sparsi per la partita: spiccano quelli di Retos e Podence per i greci, mentre Dodo viene graziato due volte.

Corretto annullare il gol del vantaggio a Milenkovic per una posizione di fuorigioco. Dubbi sul mani di Quarta che ha tenuto in apprensione i tifosi viola per qualche minuto, mentre Dias girava per il campo ad estrarre gialli ai “facinorosi”.

Sul gol del vantaggio di El Kaabi, il marocchino è colpevole di un netto e solare fallo qualche secondo prima su Milenkovic. Dias lo aveva visto e stava per fischiare, poi probabilmente gli è mancato il fiato per fischiare e spegnere le polemiche. Il fallo è chiaro e netto.