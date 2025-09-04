Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, soffermandosi sul tema dell’attacco viola per poi spaziare anche su altri aspetti di carattere tattico.

‘Se Piccolio avrà continuità potrà andare in Nazionale’

“Piccoli ha tutte le caratteristiche per piacere a Gattuso, dipende da lui. Ha fisico, è bravissimo di testa, fa reparto da solo ed è perfetto per il 4-3-3 che l’Italia schiererà. Ora dovremo capire come Pioli sistemerà la Fiorentina. La prima con Kean di Piccoli non mi ha fatto una grande impressione, mi sono sembrati impacciati ma non si può giudicarli dopo una partita. Spero la partita con l’Estonia possa sbloccare Kean, ne avrebbe proprio bisogno, e che l’Italia gli serva per trovare il giusto ritmo. Se Piccoli risponderà se chiamato in causa potrà entrare nel gruppo dell’Italia”.

‘In mezzo la fisicità è importante ma…’

“Il centrocampo viola? La qualità credo che paghi sempre, oggi alla Fiorentina è mancata da Fagioli e Gudmundsson; Fazzini mi piace molto, può dare brio e fantasia. La fisicità spesso è importante ma in certe gare far girare il pallone con rapidità è meglio”