Richardson fuori dal progetto Fiorentina, talmente fuori che il centrocampista è a vedere la finale di Coppa d'Africa - FOTO

Fa parte ormai solo formalmente della rosa della Fiorentina Amir Richardson, che aspetta solo la sua nuova tappa. Non rientra tra i convocati ormai da diverse partite ed è sostanzialmente fuori rosa, al punto che oggi non era certo a Bologna con il resto dei compagni ma a Rabat, nel suo Marocco, per assistere alla finale di Coppa d'Africa tra la sua Nazionale e il Senegal.

Una gara per altro dai risvolti ‘drammatici’, che poteva valere il trofeo a cinquant'anni dall'ultimo, per la nazionale marocchina e che invece ha visto prevalere quella senegalese per 1-0, ai supplementari. Il tutto però dopo un epilogo clamoroso al 90': un rigore molto generoso per i padroni di casa, calciato dopo un clamoroso abbandono del campo da parte del Senegal, e sbagliato con un cucchiaio da Brahim Diaz. Ai supplementari infine la rete straordinaria di Gueye che vale la seconda coppa per il Senegal dopo quella del 2022.