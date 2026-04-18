Improbabile ripartire dalla coppia Kean-Piccoli: numeri impietosi ma la Fiorentina è vincolata a quei 25 milioni

Il vortice che ha travolto la Fiorentina, versione 2025/26 ha portato con sé anche i due centravanti (tre, considerato anche Dzeko): per Kean e Piccoli appena 16 reti stagionali in due, ben nove in meno di quelle segnate dal solo Kean l'anno scorso. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, per la Fiorentina ci sarà una scelta da fare: improbabile ripartire da questa coppia.

Se su Kean il discorso clausola pesa e non pesa, perché la Fiorentina potrebbe scegliere di privarsene a cifre inferiori, i 25 milioni investiti per Piccoli invece pesano eccome. Un investimento talmente pesante che il club viola non può pensare di disfarsene dopo appena una stagione. E questo la scelta potrebbe farla pendere eccome.