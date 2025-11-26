L'avversario della Fiorentina in Conference League, ovvero l'AEK Atene è una squadra che parla molto italiano, sia perché ha al suo interno calciatori che hanno militato in Serie A, sia perché c'è Alberto Brignoli, professione portiere.

“Conosciamo la forza della Fiorentina”

L'estremo difensore ha parlato della sfida di domani su Tuttomercatoweb: "Noi arriviamo come sempre puntando al massimo risultato, ma certamente è impensabile che l'inizio difficoltoso della Fiorentina in questa prima parte di stagione possa farci credere che cambi qualcosa ai fini della sfida di domani. Conosciamo la forza della Fiorentina e sappiamo che sarà una sfida difficilissima, puntiamo a fare il massimo per mettere in difficoltà i viola".

“Jovic sa come fare gol”

Ma chi deve temere la Fiorentina? Il primo nome fatto da Brignoli è una nostra vecchia conoscenza: “Nel calcio di oggi a parte 2-3 eccezioni, nessun giocatore fa la differenza da solo. Detto questo, abbiamo giocatori che fanno la differenza. Facile pensare a Luka Jovic, che lì in area è uno che sa come buttarla dentro, abituato a certe partite di livello”.

“Impensabile criticare De Gea”

Su De Gea e su alcune critiche che sono piovute su di lui nelle ultime settimane: "Non so chi abbia avuto questa brillante idea di criticare De Gea indipendentemente dall'episodio. Anche Buffon, Messi e CR7 sono stati criticati per singoli episodi, ci può stare, poi però bisogna andare oltre. Un giocatore difficilmente da solo ti cambia le sorti di una squadra nel bene o nel male. Ma se io fossi il direttore sportivo di qualunque top club e dovessi scegliere il portiere per vincere la Champions League, se ne avessi la possibilità prenderei sempre De Gea. Anche oggi è fra i migliori al mondo. Fa un altro sport, è inattaccabile".