Vanoli chiede ai leader di farsi promotori del salvataggio della Fiorentina

I calciatori della Fiorentina saranno tutti importanti per le sorti della quadra, ma qualcuno più degli altri.

Largo ai leader

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Vanoli chiederà a De Gea e Gosens, Mandragora e Gudmundsson, Dzeko e Kean, elementi che per esperienza, leadership, attitudine alle sfide, sono quelli di maggior caratura, di farsi promotori del salvataggio della Fiorentina.

Ritrovare un rapporto coi tifosi

In campo e nello spogliatoio c'è bisogno adesso di fatti e parole anche per ritrovare un rapporto con i tifosi viola che si è molto deteriorato. Prova ne è lo striscione esposto la settimana scorsa allo stadio poco prima della trasferta di Genova.