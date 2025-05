Fiorentina con gli uomini contati in attacco, ma Galloppa non rinuncia al suo pupillo. Rubino convocato con la Primavera, ma...

Il reparto d'attacco della Fiorentina è a dir poco in emergenza. Gli acciacchi di Gudmundsson e Kean, assieme alle squalifiche di Beltran e Zaniolo, hanno ridotto all'osso gli uomini a disposizione di Palladino.

L'attacco viola contro il Bologna

Di fatto al tecnico campano è rimasto solo Colpani come trequartista puro. Così si prospetta l'utilizzo dei due giovanissimi viola Daniel Caprini e Tommaso Rubino. Proprio quest'ultimo però, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, è stato convocato dall'allenatore della primavera Daniele Galloppa per la sfida contro il Torino che si disputerà questo pomeriggio alle ore 18.

La partita della Primavera

I giovani viola però sono già certi del quarto posto che comporta la qualificazione alle fasi finali del campionato primavera. Proprio per la relativa importanza del match Galloppa potrebbe schierare chi finora ha avuto meno spazio, facendo il “favore” a Palladino di lasciare Rubino in panchina, per preservarlo in vista di un possibile utilizzo contro il Bologna.