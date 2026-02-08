Di Francesco: "I mugugni? Ho le spalle larghe. Ma non posso fare scelte coi sentimenti..."

Eusebio Di Francesco esulta, il suo Lecce oggi contro l'Udinese ha trovato un successo e una boccata d'ossigeno fondamentale per la lotta salvezza. Conquistato tre punti che sono oro per la classifica. E le sue parole anche a proposito delle scelte di formazione ("le rifarei tutte, Banda può entrare e determinare") e dei mugugni dello stadio Via del Mare sull'ingresso di Stulic al posto di Cheddira:

“Mugugni? Io ho le spalle larghe”

“Stulic capisce poco l'italiano e pensa che i mugugni siano rivolti a lui, invece che a me, ma ho le spalle larghe per prendermi applausi e critiche. Stulic non si è mai allenato insieme a Cheddira, non sono l'allenatore che inventa qualcosa. Io provo le cose, c'è un lavoro costante. Non posso fare scelte coi sentimenti, devo farle con criterio”.

Una dedica speciale

"Oggi mi è andata bene, altre volte può andare in maniera differente. Sosteniamo tutti quanti, poi alla fine prendetevela con l'allenatore. Questo pubblico è meraviglioso, sotto tutti i punti di vista. Oggi ho parlato di passione, amore e cuore, un calciatore deve sempre mettere questi aspetti in campo. Dedico la vittoria alla moglie del direttore Corvino per l'anniversario di matrimonio".