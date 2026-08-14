Nuova Fiesole più imponente, copertura a buon punto e iniziati i lavori anche in Maratona - VIDEO e FOTO FN

Nel giorno di Fiorentina-Benevento di Coppa Italia, esordio ufficiale della squadra viola per la stagione 2026/27, ritroviamo uno stadio Artemio Franchi molto diverso rispetto a quello che avevamo lasciato al termine dello scorso campionato.

Per carità, chi segue regolarmente Fiorentinanews.com non può essere sorpreso, anche perché abbiamo cercato di documentare il più possibile il processo dei lavori di questo primo lotto che, lo ricordiamo, riguarda mezzo stadio e che si concluderà l'anno prossimo, indicativamente ad inizio estate.

Comunque la nuova Fiesole ora ha una veste più imponente rispetto a quella vista a fine maggio scorso, con gradoni tutti sistemati, entrate e vie di fuga delineate e soprattutto le strutture metalliche della copertura in gran parte montate con relativi pali dietro la Fiesole.

Ma è iniziata anche la nuova profilatura di una parte della Maratona, così come la Torre è sgombra da impalcature e aspetta solo la riapparizione del pennone.