Moretto: "Per Paratici alla Fiorentina siamo agli annunci. Ottimo rapporto con Vanoli, ma la posizione dell'allenatore..."
Sul canale You Tube di Fabrizio Romano ha parlato di Fiorentina l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenendo sull'arrivo in viola di Fabio Paratici.
Le parole di Moretto
“Per Paratici alla Fiorentina manca quasi solo l'annuncio ufficiale. Contratto di 5 anni, è pronto a tornare in Italia. Gli manca sistemare a livello burocratico i dettagli con il Tottenham per l'addio, ma siamo agli annunci con i viola”.
La situazione
“Ci aspettiamo che Paratici diventi Head of Football con Goretti al suo fianco. Paratici dovrà prendere subito in mano il mercato della Fiorentina, capendo prima la situazione con Vanoli, con il quale c'è un ottimo rapporto. Ma anche la sua posizione dipenderà dai risultati. E poi la gestione della squadra alla ricerca di nuovi giocatori, magari una mezzala o un terzino”.