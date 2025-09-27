Amoruso: "Ma quale stanchezza, la Fiorentina ha un problema mentale, non fisico. A Pisa esame importante per Pioli"

In diretta dal PentaSport di Radio Bruno, l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha toccato vari punti in avvicinamento al derby di domani contro il Pisa.

Sulla sconfitta di Como

“Contro il Como ho visto una Fiorentina sfiduciata e attendista: mancano forza e carattere, un secondo tempo veramente deludente e una squadra che aspetta qualcosa, forse anche da sé stessa. Una squadra stanca? Non è possibile, si sono giocate poche partite: il problema è a livello mentale. Se non si inizia a macinare da subito, potrebbe crearsi un vero problema”.

Sul reparto offensivo

“Giusto giocare con due punte, ma se vuoi supportarle adeguatamente con un trequartista come Gudmundsson, bisogna lavorare tanto e bene per limitare la fonte di gioco avversaria, cioè il centrocampista, o il difensore che imposta. Questo è un lavoro importante, perché non puoi permetterti di avere una fase difensiva a intermittenza dei tuoi terminali offensivi”.

Su Pioli

“Pioli sta cercando di tenere la squadra tranquilla: siamo solo alla quinta, vero, ma si parla già di esami importantissimi anche per l'allenatore. Il calendario futuro non è tranquillo, ci sono tante big in arrivo: è un momento difficile, e tempi come questi si gestiscono ricominciando a fare bene le cose semplici. Mettere più attenzione nei passaggi difensivi, nei movimenti, nel pressing: in condizioni differenti le faresti senza pensarci, ora devi metterci l'accento perché le cose non vanno bene. Penso al gol preso in contropiede col Como: una squadra lucida non prende gol così al 94simo”.