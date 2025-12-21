Moretto: "Retroscena su Kean: Allegri lo voleva al Milan già da gennaio". Poi, su Paratici: "Accordo totale vicinissimo"

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato due notizie di mercato sulla Fiorentina: una sulla nota trattativa che vedrebbe Paratici ormai in dirittura di arrivo a Firenze, e un retroscena che riguarda Kean.

Su Paratici

“Rivoluzione totale in casa Fiorentina: il progetto sportivo si sta sgretolando e per tornare ad essere quella che era, la società e Paratici si sono già incontrati varie volte in Inghilterra, c'è stata un'accelerata rapida tra le parti. Accettati tutti i punti proposti da Paratici, la società lo vuole, già da inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare l'accordo. Goretti resterà all'interno dell'organigramma ma Paratici prenderà in mano la situazione”.

Su Kean

“Siamo in dirittura di chiusura per Fullkrug al Milan, ma c'è un retroscena: Massimiliano Allegri avrebbe richiesto il suo preferito, Moise Kean, per il quale si è speso in prima persona e che avrebbe voluto in rosa. Kean ha un futuro incerto a Firenze, soprattutto da giugno, perché è difficile che la Fiorentina se ne privi già a gennaio: le condizioni per andare al Milan non sono percorribili al momento e i rossoneri hanno virato su Fullkrug”.