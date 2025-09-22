Lamptey, la speranza e la preoccupazione: il giorno della verità

Contro il Como, Stefano Pioli ha deciso, tra le altre cose, di lanciare dall'inizio, Tariq Lamptey.

Però, la gara del nuovo esterno della Fiorentina è durata davvero poco. Ricadendo, dopo un lancio lungo verso la sua direzione, ha sentito qualcosa al ginocchio sinistro che poi gli ha impedito di continuare il match.

Lo stesso Pioli, dopo la gara di ieri, ha provato a ridimensionare la situazione. “Lamptey? Il dottore mi ha detto che non si tratta di niente di particolarmente grave, lui ha sentito qualcosina sul collaterale, le manovre che ha fatto sono state negative, speriamo bene”.

In realtà, quando si parla di ginocchia c'è sempre della preoccupazione dietro, anche perché qualsiasi tipo di infortunio in quelle zone richiede sempre ritorni non immediati. E oggi l'ex Brighton si sottoporrà ad alcuni accertamenti che daranno il vero quadro di insieme.