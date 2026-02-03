A Lady Radio ha parlato Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, per commentare il calciomercato viola e le mosse effettuate durante la sessione di riparazione dalla società gigliata.

‘Forse sul mercato si poteva fare di più'

“Non si può prescindere da Kean, a Napoli quando è entrato ha cambiato la partita col suo strapotere fisico. Non so cosa lo stia attanagliando, ogni tanto sparisce, saranno cose personali. Gli altri calciatori sono il contorno. I 5 arrivi: due esterni, che mancavano, Harrison e Solomon possono dare una grande mano al gioco di Vanoli. Rugani ha grande esperienza, ha vinto tanto, sicuramente qualche acciacco ce l'ha, non è ancora a posto. La Fiorentina forse poteva fare di più a centrocampo, mi sarei aspettato qualcosa di importante”.

‘Spero Paratici porti serenità, classifica deficitaria'

“Ora arriva Paratici, dovrà portare la sua esperienza e le sue capacità all'interno della Fiorentina, perché manca una guida che sappia di calcio. Ha fatto esperienza all'estero, è maturato. Speriamo possa dare serenità alla squadra. La posizione di classifica è deficitaria, ma la squadra c'è e credo, ha valori, e credo ci sia qualche problema a livello di spogliatoio. Calciatori imprescindibili improvvisamente sono finiti sul mercato, vedi Ranieri, Gosens, Gudmundsson. La Fiorentina è in vendita e lo sanno tutti, Giuseppe Commisso appena troverà l'acquirente giusto passerà di mano. Mi viene da pensare che dietro Paratici ci sia già qualcuno, visto l'arrivo in questo momento complicato”.