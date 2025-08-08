La nuova vita di Dusan Vlahovic, usato come oggetto di scambio. La Juventus muove l'ex viola per arrivare a... Tonali

In casa Juventus si cerca di arrivare a Sandro Tonali, attuale perno del centrocampo del Newcastle, per rinforzare il centrocampo di Igor Tudor. Il club inglese però considera l'ex Milan un pezzo importante della rosa e non sembrerebbero aperti al trasferimento.

Per Tonali i bianconeri pensano a una contropartita: l'intreccio riguarda l'ex Fiorentina Dusan Vlahovic che potrebbe essere utilizzato come pedina per sopperire all'imminente cessione di Alexander Isak al Liverpool, che lascerebbe il Newcastle senza una punta. Gli inglesi stanno valutando il profilo ma non è scontato che questa trattativa possa riguardare solo il serbo: anche Douglas Luiz e Savona, entrambi in uscita dalla Juventus, potrebbero rientrare come contropartite.

A riportarlo è Gazzetta.it.