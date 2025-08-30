Commisso: "Fatto importante sforzo economico per tenere Kean. Rinnovo una scelta per il bene della Fiorentina e del giocatore"

E' arrivata la notizia del rinnovo del contratto di Moise Kean con la Fiorentina. E con questa c'è anche il commento del numero uno viola, Rocco Commisso, uno degli artefici, indubbiamente, di questo accordo.

“Ho visto gratitudine e affetto per Firenze”

“Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile - ha detto Commisso - gli abbiamo spiegato quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze”.

“Un importante sforzo”

E poi: "Da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.