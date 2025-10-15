Un digiuno tecnico che stride con le ambizioni della Fiorentina...e di Comuzzo

Trentadue giorni: sono quelli passati dall’ultima volta in cui Pietro Comuzzo ha giocato titolare con la Fiorentina, tra campionato e Conference.

Un mese durante il quale il classe 2005, il golden boy viola (per lui l'Al-Hilal aveva offerto 35 milioni di euro nell'ultimo mercato), ha messo insieme la miseria di 21’ complessivi.

Digiuno tecnico

Su La Nazione si legge che questo digiuno tecnico stride tanto con le ambizioni del club e quelle del ragazzo che a vent’anni si era guadagnato in fretta fiducia e offerte milionarie.

Rilancio a San Siro?

Ma domenica, a San Siro contro il Milan, la sua stagione potrebbe cambiare. Per il quotidiano locale, Comuzzo potrebbe essere titolare in difesa al posto di Pongracic che, tra le altre cose, non è uscito benissimo dagli impegni con le nazionali, perché ha preso un colpo contro Gibilterra che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo rispetto alla fine del match.