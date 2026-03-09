L'allenatore del Rakow Lukasz Tomczyk ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa contro il Pogoń Szczecin per 2-0, intervenendo anche sul prossimo match di Conference League contro la Fiorentina.

Sul match di Conference

“La partita contro la Fiorentina sarà molto dura. La squadra viola è fisica, sfrutta molto bene i calci piazzati. Possono soffrire per gran parte della partita e poi punirti quando meno te lo aspetti”.

C'è fiducia

“L'asticella è alta, ma penso che stiamo attraversando un momento positivo che ci può dare ottimismo e fiducia. Faremo al nostra partita e vedremo cosa sarà”.