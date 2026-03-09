Tomczyk: "Contro la Fiorentina l'asticella è alta. Loro sono capaci di soffrire e poi punirti quando meno te l'aspetti. Noi in un momento top"
L'allenatore del Rakow Lukasz Tomczyk ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa contro il Pogoń Szczecin per 2-0, intervenendo anche sul prossimo match di Conference League contro la Fiorentina.
Sul match di Conference
“La partita contro la Fiorentina sarà molto dura. La squadra viola è fisica, sfrutta molto bene i calci piazzati. Possono soffrire per gran parte della partita e poi punirti quando meno te lo aspetti”.
C'è fiducia
“L'asticella è alta, ma penso che stiamo attraversando un momento positivo che ci può dare ottimismo e fiducia. Faremo al nostra partita e vedremo cosa sarà”.
