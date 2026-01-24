Kean apre un'autostrada per Piccoli mentre Mandragora può essere il preservato per la Coppa Italia

I problemi alla caviglia stanno tormentando Moise Kean e al tempo stesso aprendo varchi importanti per Roberto Piccoli, che avrà un'altra chance da titolare, la quinta in sei sfide del 2026: una chance che l'ex di turno dovrà sfruttare anche concretizzando in gol i minuti in campo, perché il tabellino finora piange.

Secondo La Nazione poi a centrocampo potrebbe esserci un avvicendamento per quanto riguarda Mandragora, un po' affaticato, anche in vista del match di Coppa Italia di martedì con il Como. Al suo posto è pronto quindi a debuttare dal primo minuto uno dei nuovi arrivati, con Brescianini favorito su Fabbian.