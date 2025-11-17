Vlahovic salta il ritorno a Firenze e Spalletti studia una mossa inedita

Il rischio di non vedere Dusan Vlahovic a Firenze è sempre più alto per la Juventus. L'attaccante serbo si è procurato un affaticamento muscolare in nazionale e dovrebbe saltare il ritorno da ex al Franchi.

Le condizioni di Vlahovic

L'infortunio non è comunque dei più gravi e la conferma definitiva della sua assenza contro la Fiorentina si avrà solamente nelle prossime 48-72, quando lo staff bianconero capirà se tentare un recupero last minute per Firenze o se procedere con maggiore cautela.

La soluzione di Spalletti

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti, che da quando è arrivato a Torino ha utilizzato molto Vlahovic nonostante la spinosa questione contrattuale, dovrà dunque ripensare il proprio attacco. L'unico sicuro di giocare là davanti è Kenan Yildiz. Il talento turco però, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere spostato in una posizione nuova per lui. La rosea ipotizza infatti una mossa che Spalletti fece già con Totti, spostandolo al centro dell'attacco. Un Yildiz falso nueve dunque potrebbe essere la soluzione della Juventus alla pesante assenza di Vlahovic.