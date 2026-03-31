Kean croce e delizia: gran gol per sbloccare l'incontro, poi l'erroraccio a tu per tu. Per Bosnia e Italia serviranno i supplementari
Appena terminati i 90 minuti dei tempi regolamentari di Bosnia-Italia sul risultato di 1-1: al gran gol dell'attaccante della Fiorentina ha risposto Tabakovic.
Le due facce della medaglia
In un'Italia veramente spenta, non lontana da quella vista contro l'Irlanda del Nord, gli unici veri lampi arrivano da Kean: prima la rete al 15simo, grazie al fiuto dell'attaccante, battendo Vasilj con una gran botta al sette; poi, purtroppo in negativo, l'errore a tu per tu dopo una cavalcata solitaria. Al 70simo, poi, il bomber viola ha lasciato il posto a Pio Esposito.
💬 Commenti (8)