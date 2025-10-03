L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, oggi opinionista per Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro il Sigma Olomuc: “Non è il caso di guardare troppo il gioco, ieri contava il risultato e i viola l'hanno trovato con merito. Il livello dell'avversario era piuttosto basso, però mi piace sottolineare il gol dell'attaccante, che secondo me è sempre sintomo di un buono sviluppo della manovra. Piccoli è stato bravo ad attaccare la profondità e rimanere freddo davanti al portiere. Teniamoci il risultato, per la Fiorentina per il momento va bene così”.

“Dzeko è in evidente difficoltà”

Poi ha aggiunto: “Da parte di tutti ci si aspetta di più, ma saltano all'occhio le difficoltà di Dzeko che è stato un grande campione ma in questo momento sta facendo fatica, specialmente a livello fisico. E poi Fagioli, uno da cui ci si aspetta sempre tanto. E' un ragazzo che ci ha fatto vedere delle belle cose, anche ieri ha avuto un'occasione per calciare dal limite dell'area e non ha trovato la porta, perché ci è andato poco convinto. La tecnica ce l'ha, ma deve essere più determinato e più incisivo”.