Nardella: "Le parole di Catherine e Joseph sono significative, vogliono portare avanti il progetto. Lei è una donna molto determinata"

Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e oggi europarlamentare, presente anch'egli alla Messa in suffragio di Rocco Commisso, ha speso alcune parole per ricordarlo a margine della commemorazione.

Sul ricordo di Commisso

“Momento molto commovente, mi ha fatto tanto piacere riabbracciare Catherine e Joseph, coi quali ho sempre avuto un ricordo speciale. In Catherine ho ritrovato le parole di una donna molto appassionata e determinata, ho molta fiducia in lei. Di ricordi con Rocco ne ho tantissimi: mi ricordo la prima volta che venne a Palazzo Vecchio, gli regalai una spilletta col Fiorino d'oro, il giglio di Firenze, e da allora non la tolse mai più ricordandosi ogni volta che mi incontrava di quel momento”.

“Ho trovato le loro parole molto significative, entrambi hanno insistito sull'importanza di portare avanti il progetto di Rocco. Lo ricorderò come un uomo appassionato: qualsiasi cosa facesse, era sempre pieno di passione”.