Dopo la Fiorentina, Zaniolo è ancora alla ricerca di una destinazione. Un'altra opportunità in Serie A? Non sarà facile

Dopo l'esperienza di sei mesi alla Fiorentina, non proprio indimenticabile, Nicolò Zaniolo sta ancora cercando una squadra pronta a dargli fiducia. Già, perché anche lo stesso Galatasaray lo ha scaricato dopo il doppio prestito (prima all'Atalanta, poi in viola) della scorsa stagione. Ci sono prospettive per un suo ritorno in Serie A, ma non si prospetta una trattativa semplice.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l'Udinese è il club che più sta insistendo per avere Zaniolo come potenziale vice Thauvin, ma le parti sono ancora lontane. Non c'è ancora l'accordo tra i bianconeri e il Galatasaray, così come con il calciatore le cui richieste sono reputate troppo alte. Ci sono anche altre società che monitorano la situazione dell'ex viola.