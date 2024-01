Il Napoli insiste e fa sul serio per Barak ma l'offerta è troppo bassa: vertice di mercato a Riyad?

Si troveranno da avversarie sul campo giovedì prossimo in Supercoppa ma Fiorentina e Napoli si sono confrontate già in queste ore per parlare di Antonin Barak. Il ceco non è centrale nei piani di Italiano e gli azzurri fanno sul serio, come scrive Repubblica. L'offerta però ad ora non è considerabile per la società viola: 500mila euro per il prestito e il riscatto fissato a 6 milioni. La Fiorentina ne vorrebbe almeno 10 ma di fatto non ha alzato il muro intorno al calciatore. Possibile che i due club si riparlino proprio a Riyad, in questi giorni.