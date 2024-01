Brekalo diviso tra Zagabria e Salerno e il mercato della Fiorentina è bloccato: Italiano rischia di volare in Arabia con un solo 'regalo'

Volevi non trovarlo un ostacolo al mercato in entrata anche nella sessione invernale 2024? In questo caso il problema si chiama Josip Brekalo, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino: il croato sembrava ormai destinato al ritorno alla Dinamo Zagabria ma poi l'affare non si è concluso e la Salernitana continua a pressare.

Un problema per la Fiorentina che si vede bloccata anche per le mosse in entrata, quella su Vargas in particolare. Il rischio concreto però, è che Italiano voli in Arabia per la Supercoppa con il solo Faraoni come regalo da parte della società.