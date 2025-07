In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Il rapporto tra l'attaccante serbo e il club bianconero è ormai ai ferri corti e siamo arrivati a un punto di non ritorno. Nemmeno Tudor è riuscito a invertire la rotta. Il vero problema per i bianconeri è lo stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione, con il suo contratto che scadrà nel 2026.

Come riporta il quotidiano La Repubblica, il classe 2000 non ha alcuna intenzione di rinunciare ai soldi del contratto. Nei prossimi giorni è previsto un vertice tra il dg Comolli e gli agenti del serbo, i quali ribadiranno la loro posizione, chiedendo 10 milioni di euro per far sì che il giocatore tolga il disturbo (nel dettaglio 5 per loro e 5 per il loro assistito). La Juventus, però, cercherà di non cedere alle richieste di Vlahovic. L'ipotesi rinnovo è remota e il braccio di ferro è destinato a continuare.

Ma l'ex viola non è l'unico che in bilico in bianconero. Anche Nico Gonzalez, dopo una stagione deludente, potrebbe già salutare la Vecchia Signora. Non è nella lista degli indesiderati, ma per 30 milioni il club torinese non farà pressioni sulla sua permanenza… Anzi!