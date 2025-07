L'Al-Qadsiah "sposta" i soldi per Kean su un altro attaccante di Serie A, ma riceve ancora una porta in faccia

Nelle ultime ore l'obiettivo principale dell'Al-Qadsiah, club arabo che guarda al parco attaccanti di Serie A, sembra essere diventato Mateo Retegui, dopo aver seguito anche Moise Kean.

Dopo averci provato per l'attaccante viola, il club avrebbe offerto 53 milioni all'Atalanta per l'italo-argentino (uno in più rispetto al valore della clausola di Kean), ricevendo però un no dalla Dea. Per il club bergamasco le trattative per Retegui partirebbero soltanto di fronte a un'offerta da più di 60 milioni. Continua la ricerca dell'attaccante in casa Al-Qadsiah. Lo riporta Alfredo Pedullà.