La stagione che sta portando avanti Arthur Melo con la maglia della Fiorentina addosso è davvero molto positiva.

Due annate da dimenticare

Un punto questo che sta facendo molto contento il procuratore del calciatore, Federico Pastorello, il quale ha detto: “Sono molto contento per lui perché arrivava da anno, quello scorso, in cui è stato sempre fermo a causa di un infortunio. Mentre in quello precedente aveva giocato parecchie partite all'interno di un sistema di gioco che non gli era congeniale”.

A Firenze sta rinascendo

E poi: “Quest'anno invece sta trovando salute e un modulo che esalta le sue qualità. Vedremo come andrà la stagione, esiste un diritto di riscatto per la Fiorentina, ma è più sulla carta che in pratica. Il club viola ha sempre avuto un approccio molto intelligente al mercato, anche in termini di monte ingaggi. Il problema principale di Arthur è quello, però a Firenze si trova benissimo con società, allenatore e città. Godiamoci questa stagione e facciamolo con serenità”.