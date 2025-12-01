Damascelli: "Per la Fiorentina non si vede una soluzione immediata. Squadra penultima, proprietà con voci di cessione, uno stadio cantiere..."
Il presidente Rocco Commisso
Dopo essersi espresso duramente sulla questione Dzeko (LEGGI QUI) il giornalista Tony Damascelli ha commentato anche la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Atalanta sulle colonne de Il Giornale.
Il commento di Damascelli
“È seria davvero la situazione della Fiorentina, mai una vittoria in 13 partite, penultima in classifica, contestata dai tifosi, con il Franchi, uno stadio cantiere, una proprietà con fastidiose voci di vendita”.
Nessuna soluzione all'orizzonte
"Non si vede una soluzione immediata. Lo stesso discorso, meno clamoroso, riguarda il Torino di Cairo che prende schiaffi dovunque e ha la peggiore difesa della Serie A".
💬 Commenti (3)