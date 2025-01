Palladino lo aveva chiesto in estate, adesso è ufficiale il suo trasferimento. Djuric lascia il Monza, ma resta in Serie A

Ancora non è ben chiaro quale sia il reparto che la Fiorentina vuole rinforzare maggiormente in questo mercato di riparazione, se il centrocampo o l'attacco. Certo è invece che un possibile nome, che era venuto fuori in estate poiché ex giocatore di Palladino, non approderà più a Firenze.

Un attaccante allenato da Palladino cambia casacca

Sfuma un possibile rinforzo come vice-Kean per la Fiorentina. Da qualche ora, Milan Djuric è un nuovo attaccante del Parma, è infatti ufficiale il suo trasferimento dal Monza. Queste le sue prime parole da neo attaccante parmigiano, al sito ufficiale: “Sono molto contento di approdare in una società che ha una storia straordinaria come il Parma. Cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto nella mia carriera, porterò le mei qualità e le mie caratteristiche a servizio del mister e della squadra".

Chi prenderà invece la Fiorentina?

“Con l’esperienza darò una mano nello spogliatoio, affinché tutti i ragazzi, che hanno un grandissimo potenziale, possano continuare a crescere. Sono molto orgoglioso di questa scelta e sono già concentrato sul nostro obiettivo di squadra”, ha concluso l'ex centravanti allenato da Palladino al Monza, che forse il tecnico campano avrebbe ripreso volentieri anche a Firenze come alternativa a Moise Kean. Fatto sta che adesso rimane una sola settimana alla squadra mercato di Pradè per mettere a segno alcuni colpi sotto il segno offensivo. Man è il nome più caldo, ma attenzione al ritorno di fiamma di Ngonge: l'esterno è il ruolo più ricercato al momento.