De Rossi: "Veniamo da un momento positivo, ma ci vuole poco a tornare indietro. Sappiamo quanto conti la partita col Parma, ci faremo trovare pronti"

La Fiorentina deve pensare prima di tutto a sé stessa ma, inevitabilmente, è importante vedere anche come si comportano le altre squadre in lotta per la salvezza. Tra queste il Genoa, il cui allenatore Daniele De Rossi ha parlato in vista dello scontro diretto con il Parma: “Ci arriviamo bene, e questo quasi mi spaventa di più. Stiamo cercando di tenere alta la concentrazione ogni giorno, sappiamo di essere ancora lontani dall'obiettivo. Abbiamo fatto un filotto di risultati buoni, ma non ci vuole nulla a tornare in trend negativo. Dobbiamo stare attenti, col Parma è una gara delicata”.

“Col Parma partita decisiva”

Poi ha aggiunto: “Dopo la partita col Cagliari sono stato molto diretto con i ragazzi. Ho detto loro che eravamo stati bravi, ma che ora è il momento di alzare il ritmo e dare continuità. Sappiamo quanto sia decisiva la partita col Parma, la squadra è carica e saprà farsi trovare pronta. Ma è importante ricordare che abbiamo giocato bene anche quando non sono arrivati i risultati”.