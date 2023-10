Sei gol utili per sbloccare Beltran e Sottil, per sistemare la differenza reti... e per stabilire un record della storia della Fiorentina

La vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki è stata importante per diversi motivi. In primis per risistemare la situazione nel girone, con i viola che si trovano al pari di Genk e Ferencvaros ma momentaneamente in testa per la migliore differenza reti. A proposito di gol, il 6-0 maturato al Franchi è un punteggio addirittura storico per la Fiorentina.

Si tratta infatti del maggior scarto mai fatto registrare dalla squadra viola in Europa. In altre quattro occasioni la Fiorentina aveva segnato sei gol, ma sempre subendone. Stavolta invece è arrivato un clean sheet, complici di fatto gli zero tiri in porta subiti da Terracciano, e così Fiorentina-Cukaricki entra a suo modo nella storia del club gigliato.