Altro che bandiera bianca! Kean scalpita per salire sul treno per Milano. Pioli potrebbe fargli una sorpresa in mattinata

Non proprio con i cambi di direzione e i contrasti, ma per il resto Moise Kean ha ritrovato una certa ‘normalità’ nei suoi allenamenti al Viola Park, una normalità insospettabile fino a pochi giorni fa, dove sembrava scontata la sua assenza a Milano. E invece l'attaccante viola non si è arreso per niente, nessuna bandiera bianca spiegata e anzi la voglia di salire sul treno per la Lombardia oggi pomeriggio.

La sorpresa di Pioli

Se anche in mattinata le sensazioni alla caviglia saranno rasserenanti, pur senza aver forzato troppo con l'allenamento insieme ai compagni, Kean sarà convocato. Lo ha lasciato intendere ieri Stefano Pioli, che poco prima della partenza da Santa Maria Novella diramerà la lista dei convocati. Sarebbe una chiamata sorprendente, visto come Kean è tornato dalla Nazionale, ma a questo punto anche un po' attesa.